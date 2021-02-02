ОБСЄ зафіксувала майже 90 порушень на Донбасі за вихідні

Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

З вечора 29 за вечір 31 січня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню. Більшість з них у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області зафіксували 65 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів невизначеного походження. Більшість таких порушень сталося поблизу Олександрівки та Чермалыка. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 9 таких порушень.

Крім того, з вечора 29 за вечір 31 січня в Луганській області Місія зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 2 вибуху невизначеного походження. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, на Донбасі, в районі проведення Операції об'єднаних сил пропав український військовослужбовець.