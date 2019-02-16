ОБСЄ зафіксувала 33 танки в Луганській області

Техніка розміщена з порушенням вимог відведення важкого озброєння

Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями требования по отводу тяжелого вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, по данным отчета СММ ОБСЕ от 15 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

Так, 13 февраля за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку от Тернового (на юго-восток от Луганска) БПЛА наблюдателей зафиксировал 33 танка (двадцать четыре Т-72 и девять Т-64).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные коварные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей относительно отвода вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки "Торн" на территории временно оккупированного Донбасса.

Ранее СММ ОБСЕ констатировала за сутки 11 февраля резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - примерно 430 взрывов.