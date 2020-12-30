ОБСЄ зафіксувала більше 300 порушень "тиші" на Донбасі за добу

У Донецькій області за минулу добу зафіксували 299 порушень режиму припинення вогню. Ще два порушення - в Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті №308/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 - невизначеного походження та 2 - розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість із цих порушень сталися в районах на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) та поблизу Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька).

"У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Нагадаємо, 28 грудня бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Однак ситуація залишалася контрольованою.

Крім того, з початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.