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Ситуація на Донбасі контрольована, попри вчорашнє посилення обстрілів

Донбас, Вівторок 29 грудня 2020 08:27
Ситуація на Донбасі контрольована, попри вчорашнє посилення обстрілів
Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Минулої доби, 28 грудня, бойовики 13 разів порушили "режим тиші" на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Вони також застосували безпілотник, який, після перетину лінії розмежування, зупинила українська сторона.

Також неподалік Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Зокрема, поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок чого отримав поранення україський військовий, його госпіталізували.

"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Від початку доби, 29 грудня, обстрілів не зафіксована, ситуація на Донбасі контрольована.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

Зазначимо, з початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

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