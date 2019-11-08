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ОБСЄ зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі

Новини » Політика     08.11.2019 - 05:34
ОБСЄ зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

Спостерігачі констатували збільшення кількості вибухів

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Наголошується, що при цьому, СММ зафіксувавши більше вибухів (приблизно 190) порівняно з попереднім звітним періодом (167 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи більше половини вибухів, було зафіксовано на південь від Світлодарська (підконтрольний уряду), а також поблизу Павлополя (підконтрольний уряду), Кам'янки (підконтрольна уряду). Зокрема спостерігачі чули і бачили 7 вибухів невизначеного походження приблизно в 1-2 км до південно-сходу від Кам'янки.

У Луганській області Місія зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, в той же час зафіксувавши більше вибухів (14), порівняно з попереднім звітним періодом (3 вибуху).

Більше однієї третини порушень режиму припинення вогню, включаючи більшість вибухів, зафіксовано в районах на північний захід і північний захід від Станиці Луганській (підконтрольна уряду) і на північ від населеного пункту Обозное (непідконтрольна уряду).

Раніше повідомлялося, що 7 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовий, ще чотири отримали поранення.

РБК-Україна писало, що розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розпочнеться завтра, 8 листопада, о 12:00.

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