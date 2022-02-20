ОБСЄ зафіксувала майже 2 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі, - Reuters

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували близько двох тисяч порушень режиму припинення вогню 19 лютого. За підсумками 18 лютого було зафіксовано 1600 порушень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Крім того, 17 лютого було зафіксовано 870 порушень.
В ОБСЄ заявили, що кількість порушень зросла до рівня, який фіксувався перед посиленням режиму припинення вогню.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі, повідомивши про двох загиблих і трьох поранених.
Після цього стало відомо, що через обстріли був поранений ще один військовий.
Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі.