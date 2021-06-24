ОБСЄ зафіксувала майже 170 порушень "тиші" на Донбасі за добу

У Донецькій області СММ зафіксувала 77 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (1 вибух у повітрі та 35 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) і на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 24 вибухи (1 розрив боєприпасу та 23 вибухи невизначеного походження).

Уточнюється, що більшість порушень сталася на північ, південь та захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).