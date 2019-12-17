ОБСЄ: списки на обмін полоненими ще готуються

На сьогоднішній день ще готуються списки на обмін полоненими між Україною та так званими "республіками" Донбасу. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі з Донбасу Тоні Фріш.

За його словами, списки на обмін полоненими готуються, і остаточного варіанту поки немає. Він також підкреслив, що на нормандському саміті не могло проводитися якогось детального обговорення цього питання.

"Немає встановленої дати і, звичайно, немає остаточно визначеного списку... Ми, напевно, можемо зробити ще один крок під час наступного засідання в середу на цьому тижні. Але це залежить, звичайно, від готовності сторін: наскільки далеко вони хочуть піти, наскільки вони готові, які перешкоди їм потрібно усунути і які адміністративні кроки потрібно зробити", - зазначив Фріш.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня українська сторона розраховує досягти домовленостей з обміну полоненими.