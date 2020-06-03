В ОБСЄ повідомили про посилення вибухів у Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у Донецькій області протягом 1 червня спостерігалось збільшення порушень режиму припинення вогню. Однак, у Луганській області не зафіксували жодного вибуху.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ у звіті № 30/2020

Як повідомляється, у Донецькій області збільшилась кількість порушень режиму "тиші". Так, СММ зафіксувала близько 40 вибухів, тоді як на передодні ця кількість становила 15. Понад 80% з них спостерігались поблизу ділянки розведення військ в районі Петрівського, в районах на схід і південний схід від Гнутового, а також на південному сході від Світлодарська.

Разом з тим, в ОБСЄ повідомили, що у Луганській області не зафіксували жодного порушення припинення вогню, однак на передодні їх було 13. Усі вони спостерігались в районах поблизу Попасної. Ця територія підконтрольна уряду.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню. За його словами, без цього буде неможливо реалізувати домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення 10 танків з боку бойовиків в Донецькій області з порушенням Мінських домовленостей.

Крім того, ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі загострюють ситуацію в напрямку гуманітарних коридорів, обстрілюючи контрольно-пропускні пункти.