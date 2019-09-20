ОБСЄ повідомила про збільшення кількості вибухів у Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області в середу, 18 вересня. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ від 19 вересня, опублікованому на сайті організації.

У місії уточнюють, що у Донецькій області було зафіксовано 280 вибухів, тоді як у Луганській за останні дві доби не зафіксовано жодного такого порушення.

Також зазначається, що за попередній звітний період на Донеччині було зауважено приблизно 55 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню та вибухів зафіксовано в південному напрямку від підконтрольного Україні Світлодарська та у районах на захід від непідконтрольної Ясинуватої, а також на захід від непідконтрольної Горлівки.

"У Луганській області другий день поспіль Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом звітного періоду", - сказано в звіті.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі спостережна місія ОБСЕ виявила протитанкові міни на ділянці розведення сил і озброєнь в районі окупованого Петровського. Зокрема, 38 протитанкових мін місія виявила за допомогою безпілотного літального апарату, тоді як фізичний доступ місії залишався обмеженим бойовиками.