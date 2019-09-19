ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ знайшла міни в районі розведення військ на Донбасі

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 06:37
ОБСЄ знайшла міни в районі розведення військ на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики не підпускають спостерігачів близько до району розведення озброєнь

На Донбасі спостережна місія ОБСЕ обнаружиа протитанкові міни на ділянці розведення сил і озброєнь в районі окупованого Петровського. Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії.

Зокрема, 38 протитанкових мін місія виявила за допомогою безпілотного літального апарату. У той же час фізичний доступ місії залишався обмеженим бойовиками. СММ намагалася отримати доступ на блокпостах в Петрівському і поблизу Верхньошироківського в непідконтрольних уряду районах.

"У двох випадках на блокпосту в Петрівському (непідконтрольному уряду, 41 км на південь від Донецька) два члена збройних формувань (один був явно озброєний) знову відмовили команді місії в проїзді, таким чином обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ в Петрівському", - зазначено в звіті.

Також ще у двох випадках на блокпосту на захід від Верхньошироківського (непідконтрольне уряду, 85 км на південь від Донецька) троє бойовиків знову відмовили команді місії в проїзді, посилаючись на те, що "в цьому районі ведуться роботи".

У той же час цивільні транспортні засоби рухалися через блокпост без перешкод.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив після засідання ТКГ в Мінську, що число порушень режиму припинення вогню на Донеччині різко зросло.

Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов МЗС пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців
Новини України ОБСЄДонбаснаблюдатели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся