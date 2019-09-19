ОБСЄ знайшла міни в районі розведення військ на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики не підпускають спостерігачів близько до району розведення озброєнь

На Донбасі спостережна місія ОБСЕ обнаружиа протитанкові міни на ділянці розведення сил і озброєнь в районі окупованого Петровського. Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії.

Зокрема, 38 протитанкових мін місія виявила за допомогою безпілотного літального апарату. У той же час фізичний доступ місії залишався обмеженим бойовиками. СММ намагалася отримати доступ на блокпостах в Петрівському і поблизу Верхньошироківського в непідконтрольних уряду районах.

"У двох випадках на блокпосту в Петрівському (непідконтрольному уряду, 41 км на південь від Донецька) два члена збройних формувань (один був явно озброєний) знову відмовили команді місії в проїзді, таким чином обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ в Петрівському", - зазначено в звіті.

Також ще у двох випадках на блокпосту на захід від Верхньошироківського (непідконтрольне уряду, 85 км на південь від Донецька) троє бойовиків знову відмовили команді місії в проїзді, посилаючись на те, що "в цьому районі ведуться роботи".

У той же час цивільні транспортні засоби рухалися через блокпост без перешкод.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив після засідання ТКГ в Мінську, що число порушень режиму припинення вогню на Донеччині різко зросло.