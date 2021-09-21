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Більше 300 порушень за вихідні: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 04:15
Більше 300 порушень за вихідні: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі Фото: ОБСЄ на Донбасі зафіксувала більше 300 порушень "тиші" (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала у вихідні дні понад 300 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільш напруженою була ситуація в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 20 вересня.

З вечора 17 вересня по вечір 19 вересня в Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 22 вибухи. При цьому наголошується, що серед них зафіксовано 1 розрив боєприпасу і 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень сталися ввечері 17 вересня в районі Майорська. Також напруженою ситуація була в Широкиному. В окупованому Петровському чули стрілянину зі стрілецької зброї та вибухи.

У Луганській області в той же період ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, включаючи 34 вибухи. При цьому 1 вибух помітили в повітрі і
33 вибухи - невизначеного походження.

Майже всі порушення сталися 19 вересня поблизу ділянки розведення в районі Золотого. У Золотому - 4 і Золотому-5 спостерігачі чули вибухи невизначеного походження. А в окупованому Первомайську спостерігачі чули черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та численні вибухи

Нагадаємо, що бойовики обстріляли село в Луганській області. В результаті було зруйновано будівлі та постраждало мирне населення.

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