В ОБСЄ розповіли про підсумки переговорів контактної групи по Донбасу

ОБСЄ на черговому засіданні контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі закликала сторони ввести глобальне перемир'я в зв'язку з пандемією коронавірусу, зупинити бойові дії і ввести режим припинення вогню. Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау після чергової зустрічі контактної групи і її робочих підгруп, повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Грау зазначила, що вільний перетин лінії зіткнення є важливим для діяльності міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Посол також звернулася до сторін із закликом "зробити все необхідне, щоб заходи боротьби з коронавірусом не стали додатковою перешкодою для повного і вільного доступу СММ по всій території України відповідно до її мандату".

Вона розповіла, що сторони також обговорювали визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. За її словами, "для вирішення цього питання ще знадобляться додаткові зусилля".

Представниця ОБСЄ в Україні додала, що під час обговорення протимінної діяльності учасники робочої групи зійшлися на думці про її необхідність, підкреслюючи при цьому особливу важливість розмінування цивільних об'єктів і їхніх околиць. Гуманітарна робоча група розглядала питання відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Луганській області. Також обговорювалася підготовка до наступного обміну утримуваними.

Сторони також обговорили питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також було порушено тему виплати пенсій.

"Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено Мінськими угодами. Учасники також взяли до відома факт обговорення проекту Консультативної ради в "нормандському форматі", - додала Грау.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ в мінській ТКГ Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.