ОБСЄ розповіла про загострення на Донбасі: 391 порушення за три дні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню на Донбасі з 23 по 25 квітня. За три дні їх було 391 у Донецькій та Луганській області.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 квітня.

У Донецькій області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 382 порушення режиму припинення вогню, включаючи 297 вибухів. Більшість з них відбулися ввечері 23 квітня в районах на південному сході від Авдіївки і на заході від Донецьку.

Крім того, вранці і ввечері 24 квітня було неспокійно на заході від Горлівки. Також увечері 23 і 24 квітня - на півночі від Широкиного.

У Луганській області спостерігачі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 2 вибухи.

Повідомляється, що 7 порушень режиму припинення вогню зафіксовані вночі з 23 на 24 та з 24 на 25 квітня в районах на сході та на південному сході від Станиці Луганської.