У ОБСЕ прокоментували перший тур виборів в Україні

Перший тур виборів 2019 був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення. Про це заявив спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва, йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За словами спецкоординатора ОБСЄ, загалом вибори президента України відбувалися вільно, й кандидати могли змагатися без обмежень.

"Ми можемо говорити, безумовно, що це були конкурентні вибори, й було забезпечено можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Безумовно, все визначатиметься в другому турі... Можна говорити, що загалом вибори відбувалися як вільні. Нам дуже важливо, щоб усі ресурси, які виділялися на вибори, були використані належним чином", - сказав Канерва.

Також глава спостерігачів ОБСЄ в Украні Доріс Барнетт зазначила, що перший тур виборів пройшов добре.

"Не дивлячись на раніше висловлені побоювання, день виборів пройшов добре. У мене великі надії на те, що після підтвердження результат буде визнаний і що другий тур буде таким же мирним, упорядкованим і ефективним", - написала вона в Twitter.

Зазначимо, що результати виборів 2019 на 14:37 показують перевагу Володимира Зеленського в першому турі. За результатами підрахунку 80% протоколів, Зеленський набирає 30,40% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,03%), далі йде Юлія Тимошенко (13,24%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,55% голосів, Анатолій Гриценко - 7,03%.

Нагадаємо, заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко заявив, що офіційні результати першого туру виборів 2019 планують оголосити до 10 квітня.

Раніше повідомлялося, що ЦВК почав приймати паперові протоколи з мокрими печатками від окружних виборчкомів. Зокрема, сьогодні на засіданні Центрвиборчкому прибули члени комісії №51 з селища Зайцеве Донецької області.