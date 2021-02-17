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ОБСЄ закликала Білорусь поважати права правозахисників

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 03:18
ОБСЄ закликала Білорусь поважати права правозахисників Фото: Маттео Мекаччі (osce.org)
Автор: Инна Собора

Глава Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Маттео Мекаччі звернувся до влади Білорусі після обшуків у правозахисників. Він закликав поважати їхні права "відповідно до зобов'язань перед ОБСЄ".

Про це йдеться в заяві організації.

Мекаччі висловив занепокоєння щодо інформації про те, що білоруські власті проводять відносно правозахисників слідчі дії і роблять зусилля по їх залякування.

"Крім повідомлень про те, що поліція по всій країні вривається в будинку з метою конфіскації документів та обладнання, що належить правозахисникам, також надходять повідомлення про затримання декількох, при цьому місцезнаходження кількох правозахисників невідомо", - йдеться в заяві.

В БДІПЛ ОБСЄ закликали до звільнення громадян, затриманих у Білорусі за відстоювання своїх прав.

Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Як відомо, 16 лютого у Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" та незалежної профспілки РЕП.

РБК-Україна писало, що ЄС засудив масові обшуки в Білорусі.

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