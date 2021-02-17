ОБСЄ закликала Білорусь поважати права правозахисників
Глава Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Маттео Мекаччі звернувся до влади Білорусі після обшуків у правозахисників. Він закликав поважати їхні права "відповідно до зобов'язань перед ОБСЄ".
Про це йдеться в заяві організації.
Мекаччі висловив занепокоєння щодо інформації про те, що білоруські власті проводять відносно правозахисників слідчі дії і роблять зусилля по їх залякування.
"Крім повідомлень про те, що поліція по всій країні вривається в будинку з метою конфіскації документів та обладнання, що належить правозахисникам, також надходять повідомлення про затримання декількох, при цьому місцезнаходження кількох правозахисників невідомо", - йдеться в заяві.
В БДІПЛ ОБСЄ закликали до звільнення громадян, затриманих у Білорусі за відстоювання своїх прав.
Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.
Як відомо, 16 лютого у Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" та незалежної профспілки РЕП.
РБК-Україна писало, що ЄС засудив масові обшуки в Білорусі.