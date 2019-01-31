В ОБСЄ пообіцяли допомогти організувати медобстеження українських моряків в РФ

ОБСЄ звернеться за допомогою до МКЧХ

Координатор СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш пообещал обратиться в Международный комитет Красного креста (МККК) с просьбой помочь с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения украинским морякам, которых удерживают в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Она отметила, что Фриш поддерживает украинскую позицию относительно обращения с нашими моряками как с военнопленными согласно нормам Женевской Конвенции 1949 года.

Вместе с тем, Денисова подчеркнула необходимость лечения раненых моряков и возможности их перевода для решения этого вопроса третьей (нейтральной) стране.

"Тони Фриш мне пообещал обратиться к представителям МККК, чтобы они в свою очередь посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения", - написала омбудсмен.

Ранее Денисова заявляла, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и дальнейшей реабилитации украинских моряков, она имеет передать раненых третьей нейтральной страны.

Напомним, трех раненых украинских моряков 26 января перевели из СИЗО "Матросская тишина", где им оказывали медицинскую помощь, в СИЗО "Лефортово".