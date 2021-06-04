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В ОБСЄ відкинули заяву Росії про нібито "внутрішній конфлікт" в Україні

Автор: Артур Родивилов

Євросоюз в ОБСЄ відкидає російський наратив про нібито "внутрішній" характер конфлікту на сході України. РФ є стороною цього конфлікту, а не"посередником".

Про це йдеться в заяві Європейського союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

У ЄС зазначили, що подібні заяви Росії перешкоджають змістовним дискусіям у Тристоронній контактній групі та нормандському форматі.

В Євросоюзі вказали на те, що мінський протокол "однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ".

"У цьому плані спроби Росії узаконити так звані "народні республіки" на сході України не є конструктивними. Тому ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність за її дії і сумлінно брати участь в дискусіях щодо виконання Мінських домовленостей", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією. Європейські журналісти вважають, що після 31 Липня міжнародних спостерігачів взагалі більше не буде на кордоні з РФ.

Раніше також стало відомо, що бойовики на Донбасі заглушили дрон ОБСЄ дальнього радіуса.

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