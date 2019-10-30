ОБСЄ відреагувало на початок розведення військ у Золотому

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні Яшар Халіта Чевік вітає початок розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Золотого на Донбасі. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті ОБСЄ.

Повідомляється, що 29 жовтня додаткові патрулі СММ в районі Золотого із застосуванням стаціонарних камер спостереження і безпілотних літальних апаратів зафіксували, як Збройні сили України (ЗСУ) та бойовики запустили сигнальні ракети, що свідчило про готовність обох сторін до розведення.

Після чого військовослужбовці ЗСУ і бойовики вийшли за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням.

Нагадаємо, ОБСЄ 28 жовтня зафиксировалм шість пострілів зі стрілецької зброї та один вибух біля ділянки розведення сил в районі Петровського Донецької області.

Спостерігачі також повідомили, що не фіксували порушення припинення вогню в районі Золотого.

РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на початок розведення сил і засобів у Золотом на Донбасі. У МЗС розведення назвали "важливим сигналом надії" і заявили про необхідність подальшого розведення.