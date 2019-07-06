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В ОБСЄ відхилили російську поправку в резолюцію щодо Донбасу та Криму


Росія просила прибрати з резолюції слова про деокупацію Криму

Комітет з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету ПА ОБСЄ.

Як повідомляється, резолюція закликає припинити бойові дії на Донбасі, здійснити повне відведення великокаліберного озброєння та припинити застосування протипіхотних мін.

Крім того, в тексті резолюції вимагається "забезпечити деокупацію автоновної республіки Крим та міста Севастополя, вивести Збройні сили РФ з української території та врегулювати конфлікт на основі повного виконання мінських домовленостей".

Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Росії. За словами глави російської делегації Петра Толстого, дане формулювання вказує на "вкрай сумнівні і суперечливі твердження".

Нагадаємо, раніше глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Яшар Халіта Чевік закликав розвивати прогрес по розведенню сил у Станиці Луганській. глава місії відзначив, що "зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх".

Раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак і міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили дев'ять кроків врегулювання ситуації на Донбасі. Лайчак зазначив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

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