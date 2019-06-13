Глава ОБСЄ назвав кроки для врегулювання на Донбасі

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Кроки для врегулювання на Донбасі Лайчак обговорив з главою МЗС України Клімкіним

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак і міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорили дев'ять кроків врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Лайчак заявив у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Також ці кроки по врегулюванню ситуації на Донбасі Лайчак обговорював з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Під час свого першого візиту я підготував дев'ять конкретних заходів або кроків, які я сьогодні обговорював з Павлом Клімкіним. Також раніше ці самі кроки я обговорював з міністром Лавровим. Серед них - ремонтні роботи в Станиці Луганській, захист об'єктів цивільної інфраструктури, проведення розмінування в гуманітарних цілях, відкриття додаткових пунктів в'їзду-виїзду, обмін утримуваними особами, відновлення пасажирського сполучення через лінію дотику...", - розповів Лайчак.

Він зазначив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

"На жаль, з моменту мого першого візиту в січні в Україні мало що змінилося з обох сторін лінії зіткнення", - додав він.

Нагадаємо, чинний глава ОБСЄ Мирослав Лайчак в четвер, 13 червня, приїхав в Україну.

Раніше рредставители Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Так, робоча група з питань безпеки до 19 червня повинна розробити новий механізм. Сторони домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Протягом семи днів на цій ділянці повинен настати режим тиші.