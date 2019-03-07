ОБСЄ засудила напад на журналістів "Схем" під Києвом

В ОБСЄ заявили, що насильство проти журналістів неприйнятне
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов программы "Схемы" и призвал расследовать этот инцидент. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Дезир заявил, что насилие против журналистов неприемлемо, ему необходимо противодействовать "всей силой закона".
"Я осуждаю вчерашнее нападение на занимавшихся журналистскими расследованиями сотрудников программы "Схемы" Радио "Свобода" в Киевской области и призываю власти в Украине безотлагательно расследовать этот инцидент", - написал он.
Ранее РБК-Украина писало, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". После этого журналист подал заявление в полицию и ее там приняли.