ОБСЄ засудила напад на журналістів "Схем" під Києвом

В ОБСЄ заявили, що насильство проти журналістів неприйнятне

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов программы "Схемы" и призвал расследовать этот инцидент. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дезир заявил, что насилие против журналистов неприемлемо, ему необходимо противодействовать "всей силой закона".

"Я осуждаю вчерашнее нападение на занимавшихся журналистскими расследованиями сотрудников программы "Схемы" Радио "Свобода" в Киевской области и призываю власти в Украине безотлагательно расследовать этот инцидент", - написал он.

Напомним, в поселке Чабаны в Киевской области 6 марта во время съемок напали на журналистку Екатерину Каплюк и оператора Борис Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях". Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского поселкового головы Александра Киризлиева. В частности, среди нападавших были Владимир Чуприна - заместитель по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Бондарь - заместитель по вопросам работ исполнительных органов.

Ранее РБК-Украина писало, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". После этого журналист подал заявление в полицию и ее там приняли.