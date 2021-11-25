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В ОБСЄ назвали ситуацію на Донбасі вкрай нестабільною

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Донбас, Четвер 25 листопада 2021 00:58
В ОБСЄ назвали ситуацію на Донбасі вкрай нестабільною Фото: ситуація на Донбасі загострилася (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Ситуація у сфері безпеки на Донбасі вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. З такою оцінкою виступив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ, посол Мікко Кіннунен після чергової зустрічі Контактної групи на рівні глав делегацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

СММ ОБСЄ повідомляє про пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури, нанесених важким озброєнням.

"Тупикова ситуація, пов'язана з поданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення і ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ", - зазначено в повідомленні Кіннунена.

Згідно з даними місії ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню в день перевищує аналогічний показник до вступу в силу заходів щодо посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року.

За словами спецпредставника, збільшується кількість перешкод ускладнює встановлення місією фактів.

Як зазначив Кіннунен, позиції учасників політичної робочої групи залишаються незмінними, що ускладнює обмін думками щодо розробки єдиного плану дій з врегулювання ситуації.

У робочій групі з безпеки учасники в основному зосередилися на питанні гарантій безпеки.

Гуманітарна робоча група обговорила звільнення осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом, пошук зниклих безвісти і можливості одночасного відкриття двох нових пунктів пропуску через лінію зіткнення в Золотому та Щасті Луганської області.

Раніше в місії ОБСЄ заявили, що Росія за останній місяць перекинула на тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 40 залізничних цистерн з паливом та 8 вагонів з боєприпасами. Також в регіон російська сторона завела 19 колон вантажівок з озброєннями.

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