В ОБСЄ назвали необхідну умову розведення сил в Петрівському

Для початку розведення сил в Петрівському Донецької області необхідна політична воля всіх сторін процесу. Про це на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив генсек ОБСЄ Томас Гремінгер, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Гремінгер відзначив успішне розведення сил в Золотому і Станиці Луганській.

"Я сподіваюся, що в Петрівському це почнеться на наступному тижні. Автоматично це не станеться, необхідна політична воля з боку всіх учасників", - підкреслив Гремінгер.

Він також додав, що ОБСЄ чекала розведення сил протягом трьох років.

"Зараз все це відбувається. Це вселяє надію", - додав генсек ОСБЄ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав дату розведення сил в Петрівському. За його словами, процес має стартувати 4 листопада.

Він також висловив сподівання, що на зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ будуть досягнуті домовленості про припинення війни на Донбасі

"Умовами зустрічі "нормандської четвірки" було: підтвердження тексту "формули Штайнмайєра" і розведення військ в Золотому та Петровському. Ми зі свого боку почали розведення... Тому я не бачу жодних сумнівів, що у нас відбудеться зустріч. Головний результат - це домовленості про припинення війни", - сказав Зеленський.