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В ОБСЄ нарахували майже 20 порушень "тиші" на Донбасі за вихідні

Автор: Даша Харченко

Спеціальна місія ОБСЄ за минулі вихідні зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та шість – в Луганській. Більшість порушень сталася північніше Широкиного.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Крім Широкиного порушення фіксували у районах на схід і південь від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

У Луганській області в період із вечора 26 до вечора 28 лютого СММ зафіксувала 6 порушень режиму припинення вогню (1 вибух у повітрі та 5 вибухів невизначеного походження).

Усі ці порушення виявлено в районах на північний схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі вже два місяці блокується відновлення низки важливих об’єктів. Проросійські бойовики відмовляються надавати гарантії безпеки українській стороні.

Нагадаємо, 1 березня на Донбасі постраждали дев'ять українських військових. На невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль українських Збройних сил.

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