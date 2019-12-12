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Зеленський: залишається питання, хто замовник вбивства Шеремета

Новини » Політика     12.12.2019 - 18:17
Зеленський: залишається питання, хто замовник вбивства Шеремета
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що замовників встановлять "наступного разу"

На сьогодні в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відкритим залишається питання, хто був замовником злочину. Про це на екстреному брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що кілька місяців тому збирав брифінг у справі Шеремета.

"Я сказав, що це одна з пріоритетних справ, яку хочеться розкрити. Ймовірні вбивці затримані. Дуже багато відповідей ми отримали, але є ще одне питання - хто замовник. І я впевнений, що на це питання знайдеться відповідь наступного разу", - заявив Зеленський.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підкреслив, що встановлені тільки організатори та виконавці вбивства Шеремета.

"Країна ще має почути, хто був організатором. Я сподіваюся, що країна почує відповідь", - додав він.

Нагадаємо, раніше в поліції розповіли, як вийшли на підозрюваних у вбивстві Шеремета. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про причетність "досить публічних" людей.

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Новини України Володимир ЗеленськийпреступленияПавло Шеремет
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