ОБСЄ констатує скорочення наполовину кількості цивільних жертв на Донбасі

Спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Сайдик заявив, що протягом минулого року число жертв серед мирного населення на Донбасі скоротилося в два рази в порівнянні з 2017 роком. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Сайдік також зазначив, що тенденція зниження жертв серед цивільних триває.

"Число цивільних жертв скоротилося в минулому році наполовину порівняно з 2017 роком. На щастя, ця тенденція триває. Кількість постраждалих від збройових артобстрілів також істотно скоротилася. У той же час проблема мін, та боєприпасів, які не зірвалися, посилюється", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що з часу останнього оголошення перемир'я на честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень.

РБК-Україна писало, що за два роки більше 56 цивільних осіб загинули, а 158 отримали поранення в результаті спрацьовування мін і боєприпасів, що не вибухнули.

Нагадаємо, 25 квітня Радбез ООН провів екстрене засідання через рішення Росії спростити видачу російських паспортів на території окупованого Донбасу.