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ОБСЄ: на Донбасі в кінці січня був пік обстрілів після введення "тиші"

Автор: Артур Родивилов

На Донбасі 28 січня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала найбільшу кількість обстрілу з моменту введення "режиму тиші". Середня кількість порушень залишається значно нижчих показників, які були до введення "перемир'я".

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Про це розповіла представниця голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Грау, передають "Новини Донбасу".

Вона закликала сторони врегулювати всі відкриті питання.

На засіданні 3 лютого обговорювалася загальна ситуація безпеки в зоні конфлікту.

Режим повного припинення вогню на Донбасі формально діє з 27 липня. За цей час обстріл повністю не припинилися, але їхня кількість зменшилася.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. При цьому поблизу Водяного працював снайпер бойовиків.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.

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