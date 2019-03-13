При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами

У будівлі на верхньому поверсі знаходилася школа

В Нигерии при обрушении здания со школой в городе Лагос под завалами могли оказаться более ста человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.

В частности, местное Агентство по чрезвычайным ситуациям информирует, что обрушилось трехэтажное здание, на верхнем этаже которого находилась школа.

Фото: обрушение здания в Нигерии

Указано, что власти пока не владеют информацией о погибших.

Газета The Guardian отмечает, что под завалами могут находиться более 100 человек.

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