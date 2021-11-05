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Обвалення висотки в Лагосі: кількість жертв перевищила 40 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Нігерії кількість загиблих при обваленні 21-поверхової будівлі в Лагосі збільшилася до 43. За попередніми даними, на момент аварії на будівництві могли перебувати близько 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив агентству представник Червоного Хреста, за останню добу кількість загиблих збільшилася до 43. На місці обвалення тривають пошукові роботи.

За словами представника організації, серед загиблих-директор компанії, яка займалася будівництвом 21-поверхової будівлі у фешенебельному районі Лагоса.

Видання зазначає, що з 2 листопада з-під завалів живою не була витягнута жодна людина. На цей момент точно невідомо, скільки людей може перебувати під уламками. За словами одного з робітників, в момент обвалення на будівництві перебували близько 100 осіб.

Нагадаємо, 1 листопада у фешенебельному районі Лагоса - Ікойе - впала 21-поверхова будівля.

Відзначимо, пізніше з'явилася інформація, що в результаті обвалення багатоповерхівки безвісти зниклими числяться близько 100 осіб.

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