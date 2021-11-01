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У Нігерії обвалилася 21-поверхова будівля: під завалами опинилися десятки людей

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Лагос, Понеділок 01 листопада 2021 18:49
У Нігерії обвалилася 21-поверхова будівля: під завалами опинилися десятки людей Фото: у Нігерії впала 21-поверхова будівля, під завалами знаходиться не менше 50 осіб (twitter.com/MobilePunch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У фешенебельному районі Ікойє найбільшого міста Нігерії Лагоса звалилася 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб, у тому числі його власник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Premium Times.

За її даними, обвалення будівлі сталося близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом). Будинок знаходився на стадії будівництва. Скільки в цей момент знаходилося людей невідомо.

Під завалами можуть перебувати близько 50 осіб, в тому числі і власник будівлі. Поки невідомо, в якому стані вони знаходяться.

На місце вже прибули бригади екстрених служб. Рятувальники приступили до розбору завалів.

Фото: у Нігерії впала 21-поверхова будівля, під завалами знаходиться не менше 50 осіб (twitter.com/MobilePunch)

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