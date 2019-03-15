Обвал школи у Нігерії: загинули десятки людей

У результаті обвалу будівлі госпіталізовані 45 осіб

В Нигерии в результате обрушения здания школы в бывшей столице Лагосе погибли 20 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, по данным комиссара Джида Идриса, еще 45 человек были госпитализированы. При этом он не уточнил, сколько детей было среди погибших, но отметил, что десять детей и четверо взрослых все еще получают медицинскую помощь.

Напомним, губернатор штата Лагос Акинвунми Амбод заявил, что вследствие обрушения школы в Нигерии есть погибшие. По его информации, были спасены около 25 человек, из которых некоторые уже погибли. Однако Амбод не уточнял количество жертв.

При этом представитель полиции сообщил изданию The Guardian, что жертвами обрушения стали пятеро учеников.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нигерии при обрушении здания со школой в городе Лагос под завалами могли оказаться более ста человек. Так, местное Агентство по чрезвычайным ситуациям информировало, что обрушилось трехэтажное здание, на верхнем этаже которого находилась школа.

Добавим также, в сети появилось видео с места обрушения здания.