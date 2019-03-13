ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада Нігерії повідомляє про загиблих при обваленні школи

Новини » Надзвичайні події    13.03.2019 - 17:23
Влада Нігерії повідомляє про загиблих при обваленні школи
Фото: обвалення школи в Нігерії (twitter.com/followlasg)

За даними ЗМІ, жертвами обвалення стали п'ятеро учнів

Внаслідок обвалення школи в Нігерії є загиблі. Про це повідомив губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод, передає агентство Reuters.

За його словами, були врятовані близько 25 осіб, з яких деякі вже загинули. При цьому Амбод не уточнив кількість жертв.

"Ми врятували близько 25 осіб, деякі вже загинули", - розповів він.

Представник поліції повідомив виданню The Guardian, що жертвами обвалення стали п'ятеро учнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста чоловік. Так, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій інформувало, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.

Додамо також, в мережі з'явилося відео з місця обвалення будівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 лютого в районі Малтепе в Стамбулі обвалився восьмиповерховий будинок. У ньому офіційно значилося 14 квартир, у яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб.

Так, у результаті обвалу житлового будинку в Стамбулі загинула 21 людина. Також зазначалося, що ще щонайменше 14 людей отримали поранення.

При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами У Нігерії в результаті атаки ІД загинули 10 військових
Новини України загибліНигерияобвалення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся