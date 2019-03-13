Влада Нігерії повідомляє про загиблих при обваленні школи

Фото: обвалення школи в Нігерії (twitter.com/followlasg)

За даними ЗМІ, жертвами обвалення стали п'ятеро учнів

Внаслідок обвалення школи в Нігерії є загиблі. Про це повідомив губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод, передає агентство Reuters.

За його словами, були врятовані близько 25 осіб, з яких деякі вже загинули. При цьому Амбод не уточнив кількість жертв.

"Ми врятували близько 25 осіб, деякі вже загинули", - розповів він.

Представник поліції повідомив виданню The Guardian, що жертвами обвалення стали п'ятеро учнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста чоловік. Так, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій інформувало, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.

Додамо також, в мережі з'явилося відео з місця обвалення будівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 лютого в районі Малтепе в Стамбулі обвалився восьмиповерховий будинок. У ньому офіційно значилося 14 квартир, у яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб.

Так, у результаті обвалу житлового будинку в Стамбулі загинула 21 людина. Також зазначалося, що ще щонайменше 14 людей отримали поранення.