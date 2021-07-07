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Обвалення багатоповерхівки в Маямі: кількість жертв доросла до 46

Автор: Наталья Скороход

У Маямі (США, штат Флорида) а уламках зруйнованої багатоповерхівки рятувальники знайшли вже 46 загиблих. При цьому 94 осіб все ще не знайдені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу пошуково-рятувальні працівники витягли ще 10 тіл з уламків багатоквартирного будинку в Маямі. Таким чином кількість загиблих досягла 46, а 94 людини вважаються зниклими безвісти.

Пошуки постраждалих в результаті обвалу багатоповерхового будинку в Маямі продовжилися відразу ж після того, як відступив тропічний шторм Ельза. Мер Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що після знесення зруйнованої будівлі шукати людей стало легше.

"Команда продовжує працювати над ділянками палі, які були недоступні до знесення", - сказав Левін Кава.

Хоча місцева влада заявляє, що не втрачає надії знайти тих, хто вижив, ніхто не був виявлений живим в руїнах з перших годин після обвалення будівлі.

Нагадаємо, в неділю рятувальники знесли аварійну будівлю і продовжили пошуки. Знести будівлю довелося через настання тропічного урагану "Ельза", який наближався до Флориди.

Раніше повідомлялося, що багатоповерхова будівля впала в США в Маямі вночі 24 червня. З того часу почалася рятувальна операція і пошуки загиблих і тих, що вижили. Живих так і не знайшли, а загиблих стає з кожним днем все більше.

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