Обвалення багатоповерхівки в Маямі: кількість жертв доросла до 46

У середу пошуково-рятувальні працівники витягли ще 10 тіл з уламків багатоквартирного будинку в Маямі. Таким чином кількість загиблих досягла 46, а 94 людини вважаються зниклими безвісти.

Пошуки постраждалих в результаті обвалу багатоповерхового будинку в Маямі продовжилися відразу ж після того, як відступив тропічний шторм Ельза. Мер Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава повідомила, що після знесення зруйнованої будівлі шукати людей стало легше.

"Команда продовжує працювати над ділянками палі, які були недоступні до знесення", - сказав Левін Кава.

Хоча місцева влада заявляє, що не втрачає надії знайти тих, хто вижив, ніхто не був виявлений живим в руїнах з перших годин після обвалення будівлі.