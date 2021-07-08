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Обвалення будинку в Майамі: рятувальні роботи закінчилися, підтверджено 54 жертви

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Майямі, Четвер 08 липня 2021 11:19
Обвалення будинку в Майамі: рятувальні роботи закінчилися, підтверджено 54 жертви Фото: місце обвалення житлового будинку в Майамі
Автор: РБК-Україна

На місці обвалення будинку в Майамі (США) завершилися пошуково-рятувальні роботи. На даний момент підтверджено інформацію про 54 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що через два тижні роботи на місці обвалення завершені, а місцева влада визнала, що в руїнах комплексу Champlain Towers South у Серфсайді "немає шансів на життя".

"Ми всі просили Бога про диво, тому рішення відмовитися від рятувальних робіт було надзвичайно важким", - заявила мер Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава.

На даний момент підтверджено інформацію про загибель 54 осіб. Також, за офіційними даними, безвісти пропали ще 86 осіб, але на сьогодні невідомо, чи перебували вони в будівлі на момент обвалення.

Нагадавши, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.

У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

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