Обвалення будинку в Батумі: під завалами залишаються 10-15 осіб

На місці обвалення будинку в Батумі (Грузія) під завалами залишаються 10-15 осіб. Поки невідомо, чи всі вони живі.

"Один з під'їздів корпусу обрушився, ми почали розслідування. Ми визначимо, що стало причиною обвалення. Обвалилося близько п'яти поверхів. За нашою інформацією, під завалом перебувають близько 10-15 осіб. На зв'язок виходять дві людини, вони живі і розмовляють по телефону, але не можуть пояснити, де вони, на якому поверсі, хоча ми розмовляємо з ними по телефону", - зазначив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Він додав, що для розбору завалів залучені сотні рятувальників і техніка.