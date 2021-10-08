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Обвалення будинку в Батумі: під завалами залишаються 10-15 осіб

Автор: Артем Горовенко

На місці обвалення будинку в Батумі (Грузія) під завалами залишаються 10-15 осіб. Поки невідомо, чи всі вони живі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

"Один з під'їздів корпусу обрушився, ми почали розслідування. Ми визначимо, що стало причиною обвалення. Обвалилося близько п'яти поверхів. За нашою інформацією, під завалом перебувають близько 10-15 осіб. На зв'язок виходять дві людини, вони живі і розмовляють по телефону, але не можуть пояснити, де вони, на якому поверсі, хоча ми розмовляємо з ними по телефону", - зазначив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

Він додав, що для розбору завалів залучені сотні рятувальників і техніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів вдалося витягнути двох дітей, вони госпіталізовані.

На даний момент розглядаються версії вибуху газу або пошкодження при ремонті.

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Грузія