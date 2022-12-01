Обиделся, что не пригласили? Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке обстрелов

Лавров обвинил ОБСЕ в корректировке огня по оккупированным Луганску и Донецку.

"Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики"", - сказал он.

При этом российский министр не смог привести факты якобы корректировки ударов.

Напомним, ранее стало известно, что Совет министров ОБСЕ впервые соберется на встречу без России, которая пройдет в Польше.

Кроме того, по данным журналистов, Польша отказалась выдавать визы главе МИД России и членам российской делегации, собиравшимся прибыть на заседание ОБСЕ.

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