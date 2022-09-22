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Обиделся на обмен? Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации не будет исполняться в его республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ. Реалии".

Сообщается, что сюжет с выступлением Кадырова вышел в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК "Грозный". По его словам, мобилизации в Чечне не будет, поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

Кадыров также отметил, что в боевых действиях приняли участие 20 000 чеченцев. Якобы регион перевыполнил "спущенный план" на 254%, но о каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

Отметим, сегодня Кадыров раскритиковал обмен пленными между Украиной и Россией, в ходе которого были освобождены 215 человек, в том числе бойцы и командиры "Азова".

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, в РФ проходят немногочисленные протесты, некоторые регионы уже запретили выезжать мужчинам призывного возраста.

Украинский президент Владимир Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации.

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