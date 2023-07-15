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Обиделись? Сестра Ким Чен Ина раскритиковала ООН за осуждение пусков баллистических ракет

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Суббота 15 июля 2023 05:48
Обиделись? Сестра Ким Чен Ина раскритиковала ООН за осуждение пусков баллистических ракет Фото: в КНДР заявили, что ООН "несправедливо" осудили пуски баллистических ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сестра лидера КНДР Ким Йо Чон выразила "большое недовольство" решением Совбеза ООН осудить пуски баллистических ракет и пообещала, что ее страна создаст "самое мощное" оружие для ядерного сдерживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Она назвала заседание СБ ООН "несправедливым и пристрастным" шагом, а также заявила, что запуски баллистических ракет - это якобы реализация их права на самооборону в ответ на "враждебную" политику США.

Также она пообещала, что КНДР создаст "самое мощное" оружие для ядерного сдерживания, если Вашингтон не откажется от своей "враждебной" политики.

"Цена, которую США должны заплатить за свои шаги против КНДР, никогда не будет низкой, и я не скрываю того факта, что США будут ждать очень плохие вещи", - сказала она.

Запуск баллистических ракет КНДР

КНДР регулярно производит пуски баллистических ракет, хотя такие действия запрещены международным законодательством. Так, 12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила эти же испытания.

Страны G7 и Евросоюз осудили такие действия КНДР, а США и Южная Корея в ответ на пуски провели обучение с участием стратегического бомбардировщика.

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