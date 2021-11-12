ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Назад до Білорусі: прикордонники України розповіли, що робитимуть з мігрантами

Новость на русском →
П'ятниця 12 листопада 2021 21:09
Назад до Білорусі: прикордонники України розповіли, що робитимуть з мігрантами Фото: прикордонники задіють реадмісію для повернення нелегалів до Білорусі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна буде використовувати законні механізми для повернення нелегалів, у випадки їх проникнення на територію країни з Білорусі. Зокрема, буде використовуватися реадмісія.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

При цьому Демченко додав, що не виключається варіант того, що Білорусь відмовиться приймати назад мігрантів.

"Надалі можна буде використовувати механізми примусового видворення або повернення іноземців в країну, з якої вони прибули, або в країну їх походження або в треті країни", - додав спікер Держприкордонслужби.

За його словами, зараз ситуація на кордоні України та Білорусі спокійна і контрольована, проте прикордонникам слід готуватися до можливого напливу мігрантів.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Крім того, для охорони держкордону з Білоруссю вже вирушили 8,5 тисяч правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Государственная пограничная служба Міграційна криза
NEWS
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення