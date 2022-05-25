Коштуватиме 3 млрд євро. ЄС обговорює будівництво нового морського газопроводу

Європейська комісія обговорює будівництво нового морського газопроводу на тлі енергетичної кризи. Він обійдеться в 3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням іспанську газету Pais.
Відзначається, що в Іспанії є шість діючих заводів з регазифікації. Їх можуть використовувати для розв'язання проблеми з російським газом.
В ЄС хочуть з'єднати Піренейський півострів з Італією по дну Середземного моря. Будівництво нового газопроводу довжиною 700 кілометрів потребуватиме інвестицій у розмірі від 2,5 до 3 млрд євро. Проект можуть здійснити вже за два роки.
Нагадаємо, деякі європейські країни вже відмовляються від російського газу. Зокрема, Польща достроково розірвала газовий договір з Росією.
Водночас Німеччина планує нові проекти в Африці, щоб зменшити залежність від російського газу.
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