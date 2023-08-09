Обязательную эвакуацию могут провести в более чем 50 населенных пунктах Купянского района

Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

По его словам, этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в ХОВА в связи с обострением оперативной обстановки.

"Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары. При таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно возросли", - говорится в заявлении.

Сколько человек может затронуть эвакуацию

Синегубов пояснил, что ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

Как записаться на эвакуацию

"Подчеркну, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам", - написал глава области.

Желающие выехать могут обращаться по номерам: +38(050) 789 01 24 и +38(063) 789 64 74.

Ситуация на Купянском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины знают все планы российских захватчиков и срывают их.