Обязательно для всех: в МОН сказали, как вырастут доплаты учителям с сентября

Доплаты учителям в Украине вырастут с 1 сентября 2025 года. Они являются обязательными для всех педагогических работников школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива во время пресс-брифинга МОН об итогах школьного учебного года.
Чиновник рассказал, что зарплата учителей и работа над этим направлением - очень чувствительная и непростая тема.
"Ведь в условиях военного положения значительная часть доходов государственного бюджета - это помощь доноров и партнеров. В том числе - и на выплаты социальные, которые осуществляются из государственного бюджета", - пояснил Сташкив.
Он отметил, что "зарплата учителей, опять же, это такое направление".
"Мы имеем более 103 млрд гривен в государственном бюджете, которые предусмотрены на зарплаты учителей. Зарплата растет, так же как и растут социальные стандарты. Однако, очевидно, этого не достаточно", - сообщил заместитель министра.
В то же время он напомнил, что в прошлом году правительством было (по инициативе президента Украины) поддержано соответствующее решение и выделено дополнительно еще 12 млрд гривен на доплаты учителям за работу в особых условиях.
"Неблагоприятных условиях, которые вызваны условиями войны", - уточнил чиновник.
Сташкив напомнил, что с 1 января всем учителям без исключения - всем педагогическим работникам, которые работают в учреждениях общего среднего образования - была установлена соответствующая доплата в размере 1300 гривен (или 1000 гривен - на руки) - независимо от педагогической нагрузки.
"То есть даже если учитель имеет в школе один или два урока в неделю, все равно он получает 1000 гривен. Учитель, который имеет больше чем ставку, получает пропорционально больше", - объяснил эксперт.
По его словам, с 1 сентября 2025 года эта доплата будет составлять уже 2600 гривен (или 2000 - на руки).
"Что, опять же, позволит незначительно, немного, не так, как бы хотелось, но все же увеличить те доходы, которые получают наши учителя", - отметил замминистра.
По словам Сташкива, эти доплаты для учителей являются обязательными для каждого.
"Для всех педагогических работников наших школ - независимо от того, имеют ли средства общины или нет", - подчеркнул чиновник.
Он объяснил, что это - "отдельная субвенция, которая имеет свой код".
"Она отдельно рассчитывается для каждого педагогического работника. И отдельно поступает из государственного бюджета в местные бюджеты", - отметил чиновник.
Кроме того, он напомнил, что такая доплата является пропорциональной.
"То есть чем больше учитель имеет часов в школе, тем больше, соответственно, доплаты он получит. Но не менее тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете", - рассказал заместитель министра.
В завершение он сообщил, что эти средства уже распределены на первое полугодие.
"Мы сейчас, с 1 сентября, распределим дополнительно средства для того, чтобы каждый учитель получил эту доплату", - подытожил Сташкив.
Напомним, ранее в правительстве объяснили скачок зарплат в Украине.
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