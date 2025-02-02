Обязательное условие. Зеленский рассказал, что приблизит мир в Украине

Украине нужны надежные гарантии, что агрессия России будет остановлено. А обязательным условием приближения мира является достаточное количество средств ПВО и противоракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Президент отметил, что только сегодня завершились спасательные работы в Полтаве после удара российской ракеты, из-за которой погибли 14 человек, пострадали 20 и полностью разрушен подъезд пятиэтажки.

"Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии - гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора. ПВО и достаточное количество противоракет - это обязательное условие приближения мира", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и Iris-T, а также инвестиции в развитие дронов и производство оружия внутри стране.

"Это защита жизней наших людей, это защита самой идеи, что мир - возможен", - добавил президент.