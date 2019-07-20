Загострення у відносинах з Угорщиною пов'язане з політикою Орбана, - МЗС

Тимчасово виконуючий обов'язки очільника Міністерства закордонних справ України Єгор Божок назвав причиною загострення у відносинах Києва та Будапешта політику угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як розповів Божок, загострення у відносинах між країнами пов'язане з політикою угорського іредентизму, так званого возз'єднання територій, яку просуває прем'єр-міністр Угорщини Орбан та його соратники.

"Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю - Закарпаття, навіть не Закарпатської області України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Закарпатську область напередодні парламентських виборів. Після цього, українське МЗС звернулося до компетентних органів про надання правової оцінки даного візиту.

У свою чергу Сійярто заявив, що не розуміє, чому українська влада так негативно реагує на візити угорських чиновників на Закарпаття напередодні позачергових виборів у Верховну раду.