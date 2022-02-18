Загострення на Донбасі. Україна в ТКГ готова до термінових переговорів щодо деескалації

Україна на тлі загострення на Донбасі готова до термінових переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Сьогоднішнє позачергове засідання не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації.

"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації ситуації безпеки на лінії розмежування для запобігання будь-яких провокацій і припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що скликане на сьогодні позачергове засідання ТКГ не відбулося через відмову російської сторони.

Нагадаємо, загострення на Донбасі триває другий день, сьогодні в результаті обстрілу проросійськими бойовиками Старогнатівки важке поранення отримав боєць Збройних сил України (ЗСУ). Поліція кваліфікувала інцидент як терористичний акт.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки і евакуація: всі подробиці".