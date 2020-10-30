Загострення на Донбасі: стали відомі імена загиблих бійців

В результаті чергового загострення на Донбасі загинули українські військові Михайло Старостін і Володимир Бондарюк. Вони стали жертвами прицільних обстрілів з боку противника в районі Водяного.

Про це йдеться в повідомленні 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського в Facebook.

Повідомляється, що близько опівночі поблизу Водяного загинули морські піхотинці сержант Володимир Бондарюк та Михайло Старостін.

"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні через ескалацію та загибель українських військових пройде термінове засідання однієї з підгруп Тристоронньої контактної групи. Засідання розпочнеться о 17:00.

У штабі Операції об'єднаних сил вже назвали загострення на Донбасі спробою зірвати перемир'я, яке діє з кінця липня. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь і придушила бойову активність противника.