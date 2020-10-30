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Україна задіяла механізми ТКГ, обстріли біля Водяного припинилися

Донбас, П'ятниця 30 жовтня 2020 14:22
Україна задіяла механізми ТКГ, обстріли біля Водяного припинилися
Фото: обстріли біля Водяного припинилися (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона в ході загострення на Донбасі задіяла механізми Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для припинення обстрілів в районі Водяного. Напередодні там загинули двоє українських бійців.

Про це заявив радник з питань інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає сайт Офісу президента.

За його словами, вчора бойовики відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ в районі Водяного, в результаті чого загинули двоє українських військових, ще один був поранений. На ранок п'ятниці, 30 жовтня, обстріли в районі Водяного продовжувалися.

Арестович підкреслив, що у зв'язку з цим українська сторона задіяла координаційні механізми в рамках ТКГ з ОБСЄ і російською стороною та з їх допомогою припинила обстріли.

Він також підкреслив, що загибель військових в ході обстрілів розцінюють як інцидент, який призвів до трагічних наслідків і спрямований на зрив угод про припинення вогню.

Нагадаємо, в штабі ООС на Донбасі розцінили обстріли як спробу зірвати перемир'я.

Крім того, Арестович заявляв, що загострення на Донбасі ставить під питання відкриття нових КПВВ в намічений термін.

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