Загострення на Донбасі: СБУ перехопила розмови бойовиків про обстріли

Повідомляється, що на записах бойовики між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації і обстрілюють мирне населення; обговорюють залучення російського "полку Кадирова"; а також розповідають, що самі ж і влучили в "прикордонний пункт" ФСБ Росії в Ростовській області, і підтверджують, їх снаряди влучили в Луганську ТЕС, в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Розмови вдалося перехопити в ході контррозвідувальної роботи СБУ.