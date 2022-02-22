Загострення на Донбасі: СБУ перехопила розмови бойовиків про обстріли

Служба безпеки України перехопила розмови бойовиків, які влаштували лютневе загострення на Донбасі. На оприлюднених записах вони обговорюють обстріли та провокації проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що на записах бойовики між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації і обстрілюють мирне населення; обговорюють залучення російського "полку Кадирова"; а також розповідають, що самі ж і влучили в "прикордонний пункт" ФСБ Росії в Ростовській області, і підтверджують, їх снаряди влучили в Луганську ТЕС, в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.
Розмови вдалося перехопити в ході контррозвідувальної роботи СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителів Щастя Луганської області евакуюють, якщо обстріли триватимуть з нинішньою інтенсивністю.
Днями Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту, але в РНБО спростували звинувачення.