RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Загострення на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 14 разів, поранені двоє військових

Автор: Инна Собора

З початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Так, неподалік населеного пункту Золоте-4 російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Світлодарська та Новотошківського використали великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

Крім того, поблизу Пищевика, Красногорівки та Гнутово противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали протитанкові гранатомети.

"Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Нагадаємо, станом на 12:00 повідомлялося, що в результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасобстрел
Читайте також
Зеленський обговорив з Байденом стягування військ Росії до кордону України, - Politico
Кулеба назвав ключові очікування від адміністрації Байдена
Прогноз погоди